Leverkusen/Köln. Straßen.NRW macht darauf aufmerksam, dass an diesem Wochenende erneut mit Verkehrsbehinderungen auf der A 3 ziwschen Opalden und Solingen gerechnet werden muss. Am Samstag stehen dem Verkehr in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Leverkusen-Opladen und Solingen von 8 Uhr bis 20 Uhr nur zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung. Gleiches gilt für die Nächte von Montag bis Freitag kommender Woche. Jeweils in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr wird die "grundhafte Sanierung der A3" vorbereitet.