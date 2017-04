Alpen (Kreis Wesel). Bei einem schweren und spektakulären Unfall auf der A 57 bei Alpen (Kreis Wesel ist am Sonntagmorgen ein Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Sein Fahrzeug, ein weißer Lamborghini, brannte völlig aus.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war ein 34-jähriger Fahrer aus dem Kreis Kleve mit seinem Sportwagen in Fahrtrichtung Köln unterwegs gewesen. In Höhe des Parkplatzes Leucht durchbrach das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke, schleuderte auf die Gegenfahrbahn in Richtung Nimwegen und geriet in Brand.

Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Richtungsfahrbahn Niederlande blieb mehere Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf zirka 200.000 Euro geschätzt.