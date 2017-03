97-jährige Zwillingsschwestern in den USA erfroren

Barrington (dpa) - Zwei 97 Jahre alte Zwillingsschwestern sind im US-Bundesstaat Rhode Island am selben Tag ums Leben gekommen. Wahrscheinlich seien sie an den «extrem kalten Temperaturen» gestorben, teilte die Polizei auf Anfrage am Montag mit. Indizien für eine Fremdeinwirkung gebe es nicht.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 89 Jahre alte Schwester der Zwillinge die beiden nach einem Essen am Freitagabend vor ihrem Haus in der Stadt Barrington mit dem Auto abgesetzt. Bevor sie das Gebäude betreten hatten, fuhr die Schwester wieder los. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine der 97-Jährigen dann in der Einfahrt gestürzt ist. Ihre Schwester habe daraufhin vermutlich das Haus betreten wollen, um Hilfe zu rufen. Doch sie stolperte wohl über einen Teppich in der Garage und fiel ebenfalls zu Boden. In der Nacht sanken die Temperaturen auf minus neun Grad Celsius.

Morgens fand ein Nachbar die Zwillinge. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später für tot erklärt wurden. Am Sonntag versammelten sich trauernde Angehörige und Nachbarn vor dem Haus.