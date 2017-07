Windischleuba/Gera (dpa) - Ein 93-Jähriger hat sich mit seinem Auto auf einer Bundesstraße in Thüringen überschlagen und ist dann einfach weiter gefahren. Auf einem Parkplatz nahe der Unfallstelle im Altenburger Land habe er schließlich angehalten, teilte die Polizei in Gera am Mittwoch mit. Der 93-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwer verletzt habe er sich aber nicht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der Fahrer war von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen eine Leitplanke gestoßen, woraufhin sich dieses überschlug.