Helsinki/Münster. Lottospieler können nächste Woche erneut darauf hoffen, den deutschen Gewinnrekord einzustellen. Der mit 90 Millionen Euro gefüllte und bei dieser Summe gedeckelte Eurojackpot wurde am Freitag auch in der zwölften Ziehung hintereinander in Helsinki nicht geknackt, wie Westlotto am Abend in Münster mitteilte. Gezogen wurden diesmal die Gewinnzahlen 1-5-7-9-21 plus die Zusatzzahlen 3 und 10.

Bei der nächsten Ziehung stehe der Eurojackpot zum fünften Mal in Folge bei der Höchstsumme von 90 Millionen Euro. Jeder darüber hinaus eingesetzte Euro fließt seit drei Wochen in die 2. Gewinnklasse und bildet dort einen neuen Jackpot - der ist mit weiteren 23 Millionen Euro ausgestattet.

Nach Westlotto-Angaben teilen sich diesmal gleich 28 Spielteilnehmer diese Summe und erhalten jeweils einen Betrag von 853 136,90 Euro. Sie kommen aus Deutschland (11 Mal), Finnland (6 Mal), Schweden (2 Mal), Niederlande (2 Mal), Spanien, Italien, Slowenien, Dänemark, Tschechische Republik, Slowakei und Polen.

Der Sprecher von Eurojackpot, Axel Weber, sagte in Münster: «Diese Jackpotphase der Lotterie Eurojackpot produziert Millionäre am laufenden Band und unfassbar viele Großgewinner im sechsstelligen Bereich, wie heute Abend. Mit bisher 13 neuen Eurojackpot-Millionären in den letzten zwölf Wochen haben wir einen Rekord aufgestellt.»

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie zum fünften Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht. Im Oktober 2016 hatte ein Spieler im Schwarzwald die 90 Millionen Euro gewonnen.

Gewinnzahlen:

5 aus 50: 1 - 5 - 7 - 9 - 21

Eurozahlen 2 aus 10: 3 - 10

(ohne Gewähr)

Die Quoten:

Gewinnklasse 1 (5 + 2) UNBESETZT

Gewinnklasse 2 (5 + 1) 28 x 853 136,90 Euro

Gewinnklasse 3 (5) 41 x 30 927,90 Euro

Gewinnklasse 4 (4 + 2) 140 x 3 019,10 Euro

Gewinnklasse 5 (4 + 1) 3 383 x 112,40 Euro

Gewinnklasse 6 (4) 6 656 x 49,50 Euro

Gewinnklasse 7 (3 + 2) 4 438 x 49,50 Euro

Gewinnklasse 8 (2 + 2) 54 351 x 24,10 Euro

Gewinnklasse 9 (3 + 1) 87 027 x 14,50 Euro

Gewinnklasse 10 (3) 168 026 x 11,50 Euro

Gewinnklasse 11 (1 + 2) 273 714 x 11,50 Euro

Gewinnklasse 12 (2 + 1) 1 055 581 x 7,60 Euro

(ohne Gewähr)