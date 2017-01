ARCHIV - Hans K. sitzt am 10.01.2017 in einem Rollstuhl in einen Gerichtssaal des Landgerichtes Memmingen (Bayern) vor seiner Rechtsanwältin Anja Mack. Der 89 Jahre alte Mann ist angeklagt seinen Sohn ermordet und einen weiteren Verwandten verletzt zu haben. Am Montag (23.01.2017) sollen in dem Verfahren die Plädoyers gehalten werden, das Urteil wird am Dienstag (24.01.2017) erwartet. (zu dpa «Plädoyers im Mordprozess gegen 89-jährigen» vom 23.01.2017) Foto: dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++