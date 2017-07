Die Zahlen von Gewalt gegen Kinder in Deutschland sind erneut gestiegen. Beim sexuellen Missbrauch hat sich das Smartphone zum „ultimativen Tatmittel“ entwickelt.

Berlin. Hinter jedem Fall steckt ein herzzerreißendes Schicksal. Daran müsse immer gedacht werden, mahnte am Donnerstag in Berlin Rainer Becker, Vorsitzender der Deutschen Kinderhilfe. Die Zahlen von Gewalt gegen Kinder sind im Jahr 2016 erneut gestiegen. Beim sexuellen Missbrauch hat sich das Smartphone zum „ultimativen Tatmittel“ entwickelt, so die Experten bei der Vorstellung der neuesten Opferzahlen.

Welche Erkenntnisse ergeben sich aus der polizeilichen Kriminalstatistik?

133 Kinder unter 14 Jahren wurden letztes Jahr ermordet, totgeschlagen oder tödlich verletzt. 2015 waren es 130. Bei versuchten Mord- und Tötungsdelikten gab es einen Anstieg von 52 auf 78 Taten. In 25 Prozent der Fälle, so Becker, seien Tötungen bei Ehe- oder Familienstreitigkeiten geschehen. „Das sind die Zeiten, wo die Kinder besonders gefährdet sind.“ Zudem gab es 4237 erfasste Misshandlungen, darin enthalten 33 versuchte. Etwa sieben Prozent mehr als im Jahr davor. Gleichwohl gehen die Experten von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus. Zu Übergriffen komme es in allen gesellschaftlichen Milieus.

Wie groß ist das Ausmaß der sexuellen Gewalt?

Über 14.000 Kinder wurden 2016 aktenkundig Opfer sexueller Gewalt. Die Dunkelziffer dürfte auch hier viel höher sein. Julia von Weiler vom Verein „Innocence in Danger“ zitierte eine Studie der Universität Ulm. Demnach geht es um bis zu eine Million Jungen und Mädchen. „In jedem Klassenzimmer sitzen aller Wahrscheinlichkeit nach zwei betroffene Kinder“, befand die Expertin. Fachleute hätten zudem festgestellt, dass es im Netz über neun Millionen Webseiten mit Missbrauchsdarstellungen gibt. „Diese Dimension ist gigantisch“, so von Weiler.

Welche Rolle spielt das Smartphone?

Es ist zum zentralen Tatmittel geworden, weil das Smartphone neben sozialen Netzwerke und Online-Spielen „paradiesische Zugangsmöglichkeiten für Täter“ bietet, befand von Weiler. Mit dem Handy könnten sie mit ihren Opfern in Kontakt bleiben, sie kontrollieren und bedrängen. Außerdem würden Täter darüber „ganz viele Informationen über die Kinder sammeln, die sie, wenn sie das Kind anders kennenlernen würden, gar nicht erst hätten“. Sie sprach von 728.000 Erwachsenen, die online sexuelle Kontakte zu Kindern hätten.