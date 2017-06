Fahrer kracht in Stauende

Isselburg. Ein 50-jähriger Niederländer ist an den Folgen eines schweren Unfalls am Montagnachmittag auf der A3 bei Isselburg gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit.

Der Mann hatte wohl das Stauende auf der Autobahn in Richtung Köln übersehen. Im letzten Moment versuchte er einem stehenden Lkw auszuweichen, prallte jedoch zuerst gegen die rechte hintere Seite des Lastwagens und dann in die Leitplanke. Der 50-Jährige wurde in seinem Transporter eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer mit schwerem Gerät aus den Fahrzeug. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb der Mann jedoch.

Der 35-jährige Fahrer des Lkws hatte die Warnblinkanlange angeschaltet, um auf das Stauende aufmerksam zu machen. Trotzdem kam es zu dem folgenschweren Unfall. Die A3 war bis etwa 18.15 Uhr gesperrt. Der Stau reichte zwischenzeitlich bis in die Niederlange zurück. red