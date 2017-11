Hagen. Nach 46 Einbrüchen mit einer Beute im Wert von rund 250 000 Euro hat die Polizei in Hagen eine Einbrecherbande zerschlagen. Die 15-köpfige Gruppe war von 2014 bis 2016 in Hagen, Lünen, Dinslaken, Dortmund, Iserlohn, Wetter, Herne, Herscheid, Hattingen, Wuppertal, Kreuztal und Altena in Tankstellen und Kioske eingebrochen.

Bei den 46 Taten ging es laut Mitteilung von Freitag zumeist um Zigaretten. Zwei der Täter sind noch auf der Flucht, einige der Männer sind in der Zwischenzeit bereits rechtskräftig zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt worden, andere warten noch auf ihren Prozess oder werden zusätzlich noch wegen anderer Delikte gesucht. dpa