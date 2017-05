Wegen der Bergung eines umgekippten Lasters ist die A57 in Richtung Köln zwischenzeitlich gesperrt worden. Noch am Montagabend hat der Unfall Auswirkungen auf den Verkehr.

Köln. Wegen der Bergung eines Laster ist die A57 in Richtung Köln ab der Anschlussstelle Worringen am Montag gesperrt worden. Gegen 04.30 Uhr war ein mit Speiseeis beladene 40-Tonner zwischen Worringen und Chorweiler von der A57 abgekommen, in die Böschung gefahren und umgekippt, sagte ein Polizeisprecher.

Zunächst war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Ladung kippte nicht aus, musste aber gesichert und umgeladen werden. Die Sperrung ist erforderlich, da ein Kran auf die Fahrbahn gestellt werden muss. Dem Lasterfahrer sei vor dem Unfall plötzlich schwarz vor Augen geworden, er blieb jedoch unverletzt.

Sperrung dauert an

Der Verkehr staut sich am Nachmittag auf sechs Kilometern ab Dormagen. Am Montagabend hatte sich die Situation noch nicht beruhigt. Bis in den späten Abend müssen Autofahrer noch mit einem Zeitverlust rechnen. Zwischen Dormagen und Köln-Worringen ist aufgrund der Bergungsarbeiten nur ein Fahrstreifen frei, meldet der WDR. Die Bergungsarbeiten dauern bis voraussichtlich 23:30 Uhr. dpa/red