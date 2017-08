Die A40 ist am Donnerstagabend nach einem Unfall gesperrt worden. Ein Rettungshubschrauber musste einen 38-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus fliegen.

Mülheim. Die A40 in Richtung Duisburg ist am Donnerstagabend nach einem schweren Unfall zwischen den Abfahrten Mülheim-Dümpten und -Styrum komplett gesperrt worden. Ein Rettungshubschrauber musste einen 38-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus bringen.

Der Autofahrer hatte offensichtlich die Kontrolle über sein Auto verloren. Nach Angaben der Autobahnpolizei in Düsseldorf war das Fahrzeug gegen 19.25 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, sei dann wieder komplett zurückgeschleudert und dabei auf ein anderes Fahrzeug geprallt.

Der 32 Jahre alte Beifahrer des Unfallverursachers ist schwer verletzt worden. Der Fahrer des beteiligten Fahrzeuges wurde leicht verletzt.

Nachdem der Hubschraubereinsatz beendet war, konnte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeiführen. "In einer halben Stunde sollte auch diese Sperrung aufgehoben werden", sagte eine Sprecherin der Polizei um 21.10 Uhr. Zwischenzeitlich habe sich der Verkehr in Richtung Duisburg auf neun Kilometern gestaut. pasch