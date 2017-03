Gelsenkirchen. 33 größere Baustellen erwarten die Autofahrer zu Beginn der Osterferien auf den Autobahnen von Nordrhein-Westfalen. Darauf macht Straßen.NRW aufmerksam und verspricht, dass so viele Fahrstreifen wie möglich für den Verkehr befahrbar sein sollen.Konkret: je Fahrtrichtung im Regelfall zwei Fahrspuren, manchmal drei.



Überdies soll es zu Ferienbeginn (Freitagmittag (7.4.) und das komplette Wochenende), an Gründonnerstag und in der Folgewoche möglichst wenigeTagesbaustellen geben. Ausnahmen können drigende Reparaturarbeiten beispielsweise nach Unfällen sein. Last but not least empfiehlt Straßen.NRW den Urlaubern, antizyklisch in die Ferien zu starten, um Stoßzeiten zu vermeiden.



Eine besondere Verkehrssituation bertrifft den Raum Wuppertal: Die Deutsche Bahn sperrt dort einen Eisenbahnknoten während der Osterferien komplett. Hinzu kommen im Bereich der A 46 Einschränkungen durch bereits jetzt laufende Bautätgikeiten. Weitere Sperrungen der Strecke und einzelner Fahrstreifen, so Straßen.NRW, solle es aber nicht geben.

Die Autobahn-Baustellen in NRW im einzelnen:

• A1: Osnabrück-Hafen bis Kreuz Lotte/Osnabrück, Brückenarbeiten



• A1: Kreuz Lotte/Osnabrück bis Ladbergen, Brückenarbeiten



• A1: Remscheid bis Wermelskirchen, Ausbau



• A1: Kamen-Zentrum bis Schwerte, Brückenarbeiten



• A1: Wuppertal-Langerfeld bis Wuppertal-Ronsdorf, Brückenarbeiten



• A1: Burscheid bis Köln-Niehl, Brückenarbeiten und Fahrbahnverengung wg. Gewichtsbeschränkung



• A2: Herten bis Recklinghausen-Süd, Brückenarbeiten



• A2: Dortmund Nordwest bis Dortmund Nordost, Brückenarbeiten (nur Fahrtrichtung Oberhausen)



• A2: Dortmund-Nordost bis Kamener Kreuz, Deckenarbeiten • A3: Kreuz Breitscheid bis Kreuz Hilden, Deckenarbeiten, Brückenarbeiten



• A3: Solingen bis Leverkusen-Opladen, Deckenarbeiten



• A3: Leverkusen-Zentrum bis Köln-Mülheim, Ausbau



• A4: Frechen-Nord bis Köln-Klettenberg, Umbau Köln-West



• A30: Kirchlengern bis Löhne, Brückenarbeiten



• A33: Paderborn-Elsen bis Etteln, Deckenarbeiten



• A40: Duisburg-Rheinhausen bis Duisburg-Häfen, Brückenarbeiten



• A40: Duisburg-Kaiserberg bis Mülheim a.d.R., Brückenarbeiten



• A40: Dortmund-West bis Dortmund-Barop, Schallschutzarbeiten



• A42: Duisburg-Baerl bis Kreuz Duisburg-Nord, Deckenarbeiten



• A42: Bottrop-Süd bis Essen-Altenessen, Deckenarbeiten



• A43: Recklinghausen/Herten bis Kreuz Herne, Ausbau



• A44: Aachen-Brand bis Broichweiden, Ausbau (nur Fahrtrichtung Lüttich)



• A44: Kreuz Dortmund/Unna bis Unna-Ost, Brückenarbeiten



• A45: Schwerte-Ergste bis Kreuz Hagen, Brückenarbeiten



• A45: Hagen-Süd bis Lüdenscheid- Nord, Brückenarbeiten (nur Fahrtrichtung Dortmund)



• A45: Freudenberg bis Siegen-Süd, Brückenarbeiten, Deckenarbeiten



• A46: Grevenbroich bis Kapellen, Schallschutz (nur Fahrtrichtung Düsseldorf)



• A46: Haan-Ost bis Sonnborner Kreuz, Deckenarbeiten



• A52: Essen-Kettwig bis Essen-Rüttenscheid, Deckenarbeiten



• A57: Kreuz Neuss-Süd bis Dormagen, Brückenarbeiten (Behelfsbrücke) • A61: Mönchengladbach-Güdderath bis AK Mönchengladbach-Wanlo, Brückenarbeiten



• A542: Kreuz Monheim-Süd bis Dreieck Langenfeld, Vollsperrung wegen Deckenarbeiten (nur Fahrtrichtung Monheim)



• A565: Bonn-Endenich bis Bonn-Lengsdorf, Deckenarbeiten