London. In einem Londoner Hochhaus ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Das 27-stöckige Wohnhaus im Westen der britischen Hauptstadt steht in den frühen Morgenstunden in Flammen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Der Flammen wüteten vom zweiten bis in das oberste Stockwerk, erklärte die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter. An den Löscharbeiten seien 40 Fahrzeuge und 200 Feuerwehrleute beteiligt.

Fotos in sozialen Netzwerken zeigten, dass das Hochhaus fast vollständig in Flammen stand. Augenzeugen berichteten, dass aus dem Haus auch Schreie zu hören seien.

Großbrand in #London. Augenzeugen zufolge befanden sich noch Menschen in dem Hochhaus. Die Polizei meldete mehrere Verletzte. pic.twitter.com/Ibe75d3jnq — tagesschau (@tagesschau) 14. Juni 2017

Die Polizei erklärte, sie sei gegen 1.15 Uhr (Ortszeit, 2.16 Uhr MESZ) zu dem Brand im Grenfell Tower im Stadtviertel North Kensington gerufen worden. Die Rettungskräfte brachten Bewohner des brennenden Wohnblocks in Sicherheit. Die Evakuierung sei aber noch nicht abgeschlossen, erklärte die Polizei. Mindestens zwei Verletzte wurde demnach vor Ort wegen Rauchvergiftungen behandelt.

Das Hochhaus wurde 1974 gebaut und besteht aus 120 Wohnungen. mid/Twitter/AFP