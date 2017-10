Nichts wie raus und die warmen Stunden nutzen! Denn bis mindestens Mittwoch zeigt sich der goldene Herbst von seiner schönsten Seite - und bietet die vielleicht letzte Chance auf Sommerfeeling.

Essen. Eisdielen- und Terrassenwetter mitten im Oktober - dank warmer Winde aus dem Süden haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Montag noch einen echten Sommertag genossen. Vielerorts stieg das Thermometer auf 25 Grad, wie Maria Hafenrichter von Deutschen Wetterdienst sagte. Vereinzelt werde auch die 26-Grad-Marke geknackt, so die Expertin. Zuletzt war es 1990 während der mittleren Oktoberdekade so warm, heiter und wolkenlos. Damals bescherte der goldene Herbst den Städten Duisburg und Bochum 27 Grad.

Verantwortlich für das aktuelle Sommer-Comeback ist eine Südströmung über dem Atlantik, die viel warme Luft heran schaufelt. Die hält sich auch in den nächsten Tagen mit bis zu 22 Grad. Dann aber wird der freundliche Einfluss allmählich schwächer. Am Donnerstag ziehen erste Wolken auf. Freitag regnet es nach Angaben der Meteorologen wahrscheinlich. Und es wird mit 15 Grad deutlich kühler.

Geht es nach alten Bauernweisheiten, können sich vor allem die Winzer freuen, denn die Sonne schüttet Zucker in ihren Wein. Weiter heißt es in den Regeln: «Warmer Oktober bringt fürwahr uns einen sehr kalten Februar». Und Weihnachten bleibt ohne Schnee. Möglich, aber wissenschaftlich ohne Fundament, wie Maria Hafenrichter kommentiert. Schnee sei in den vergangenen Jahren ja ohnehin spärlich ausgefallen - unabhängig vom Wetter im Oktober. (dpa)