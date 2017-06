Duisburg-Hochfeld. Bei einem Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Duisburg-Hochfeld kam es zu einer Ansammlung von 250 Schaulustigen. Die Feuerwehr war gegen 19:50 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Heerstraße im Stadtteil Hochfeld alarmiert worden. In der Wohnung fanden die Beamten angebranntes Essen und einen bewusstlosen Mann. Dieser wurde wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem Verhalten der Schaulustigen gibt es unterschiedliche Angaben. Die WAZ schreibt, dass die Retter "massiv behindert" worden wären. Auf Nachfrage unserer Redaktion konnte die Feuerwehr Duisburg dies nicht bestätigen. Es gäbe allerdings "immer so viele Schaulustige bei Feuerwehreinsätzen", dass dies keine Besonderheit mehr sei, teilte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen unserer Redaktion mit.

Polizei wurde in der Vergangenheit angepöbelt und beleidigt

Die Polizei Duisburg bestätigte die Anzahl der Schaulustigen: Mengen von mehreren 100 Schaulustigen seien keine Seltenheit. Hochfeld sei ein sehr belebte Stadtteil mit vielen kleinen Straßencafés. In der Vergangenheit wäre die Polizei bei Razzien in Hochfeld auch angepöbelt, beleidigt und bei der Arbeit behindert worden, am Donnerstagabend sei dies allerdings nicht der Fall gewesen. jh