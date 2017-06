Duisburg. Eine harmlose Verkehrskontrolle ist am Sonntagabend in Duisburg völlig eskaliert. Zwischendurch sahen Polizisten sich etwa 250 Personen gegenüber, die sie an ihrem Einsatz hindern wollten und immer wieder angriffen. Das berichtet die Polizei am Montagmorgen in einer Pressemitteilung.

Beamte wollten am Sonntag eine Verkehrswidrigkeit auf der Reinerstraße aufnehmen. Dabei störte ein 37-jähriger Duisburger die Polizeiarbeit immer wieder und filmte die Polizisten mit seinem Handy. Als es den Beamten zu bunt wurde und sie die Personalien des Mannes aufnehmen wollten, wehrte sich dieser und leistete Widerstand.

Als der Mann festgenommen wurde, erscheinen immer mehr Personen an der Reinerstraße. Sie griffen laut Polizei die Einsatzkräfte an und versuchten den Mann zu befreien. Da sich irgendwann bis zu 250 Personen vor Ort versammelt hatten, alamierten die Polizisten Verstärkung. Mit Hilfe weiterer Beamten und Pfefferspray konnte die Situation schließlich aufgelöst werden.

Zwei Personen wurden von der Polizei festgenommen. Einer davon wurde jedoch verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Polizisten wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruches, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung und anderer Delikte. red