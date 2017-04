Düsseldorf. Der kommende Sonntag wird laut Prognose der Meteorologen ein Bilderbuch-Frühlingstag. Viel Sonne, kein Regen und Temperaturen bis zu 24 Grad verspricht der Deutsche Wetterdienst.

Am Samstag wird es weniger freundlich, gelegentlicher Regen und viele Wolken sorgen dafür, dass das Thermometer kaum über 15 Grad kommen wird. Auch im Vergleich zu den kommenden Woche bleibt der Sonntag wohl ein positiver Ausreiser. Wer also einen schönen Frühlingsausflug plant, sollte sich am Sonntag die Zeit dafür nehmen.