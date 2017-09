Solingen. Bei einem Arbeitsunfall auf einem Hofgelände in Solingen ist ein 19-Jähriger unter einem Traktor eingeklemmt worden und später in einem Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steuerte der junge Mann den Traktor über eine abschüssige Wiese, als dieser ins Rutschen geriet und umkippte.

Der Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von der herbeigerufenen Feuerwehr und einem benachbarten Landwirt befreit werden. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. dpa