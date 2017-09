Ein 20-Jähriger steht im Verdacht eine 17-Jährige in Dorsten auf einem Schulhof lebensgefährlich verletzt zu haben. Das Opfer konnte einen Tatverdächtigen benennen.

Dorsten (dpa) - Nach der Gewalttat an einer 17-Jährigen in Dorsten ist gegen den 20 Jahre alten Verdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Der Mann steht im Verdacht, die Jugendliche am späten Montagabend auf einem Schulhof lebensgefährlich verletzt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten.

Der 20-Jährige aus Dorsten war nach der Tat festgenommen worden. Zum Gesundheitszustand der 17-Jährigen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Am Dienstag war dieser stabil. Die Jugendliche war einem Sprecher zufolge noch in der Tatnacht operiert worden. Sie sei nach dem Vorfall zunächst noch ansprechbar gewesen und habe einen Tatverdächtigen benennen können. Zu den Tatumständen und Hintergründen äußerte sich die Polizei nicht. Die Ermittlungen dauerten an.