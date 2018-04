Wieder ein brutaler Angriff von hinten in der U-Bahn. Eine junge Frau wird in Essen mit einer Flasche auf den Hinterkopf geschlagen. Doch sie kann die Räuber in die Flucht schlagen.

Essen. Der Täter schlägt dem ahnungslosen Opfer hinterrücks eine Glasflasche auf den Kopf: Nach dem heimtückischen Überfall auf eine 17-Jährige in der Essener Innenstadt sucht die Polizei weiterhin mit Foto und Video nach zwei skrupellosen Räubern. Am Freitagmorgen teilte die Polizei mit, dass einer der etwa 16 bis 18 Jahre alten jungen Männer gefasst werden konnte.

Der Überfall in der Ruhrgebietsmetropole ereignete sich mitten am Tag - am Freitag der vergangenen Woche. Die Räuber näherten sich dem Opfer an der Haltestelle «Viehofer Platz» unbemerkt von hinten. Auf einem am Donnerstag veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein Täter mit einem Gegenstand der 17-Jährigen auf den Kopf schlägt. Laut Polizei handelte es sich dabei um eine Glasflasche.

Ein zweiter Täter kam bei der Attacke an der U-Bahn-Treppe unmittelbar hinzu. Obwohl die 17-Jährige deutlich benommen gewesen sei, habe sie sich wehren können. Die beiden Täter ließen daher von ihr ab und flüchteten. dpa



Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. Foto: Polizei Essen