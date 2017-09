Mit zehn Veranstaltungen an sieben Tagen feiert die Westdeutsche Zeitung ab dem 1. Oktober ihr 130-jähriges Bestehen, ihre Heimatstadt und ihre Leser.

Wuppertal. 1887 erschien die erste Ausgabe des General-Anzeigers. Damit wird die Zeitung, die heute Westdeutsche Zeitung heißt, in diesem Jahr 130 Jahre alt. Das wollen wir feiern – nicht intern und unter uns, sondern in der ganzen Stadt und mit der ganzen Stadt. Denn wir feiern nicht nur uns – wir feiern auch die Stadt, die Menschen, die Institutionen und Vereine, die sie prägen und zu dem machen, was sie ist. Deswegen laden wir alle Leser aus unserem Verbreitungsgebiet zu einer Reihe von Veranstaltungen ein, die wir mit wichtigen Akteuren dieser Stadt gemeinsam auf die Beine gestellt haben – alle Aktionen sind kostenfrei. Anmeldungen, wenn nötig, finden über die kostenfreie Anmeldehotline 0800-4242111 statt.

Los geht es am Sonntag, 1. Oktober, mit drei Führungen durch die Historische Stadthalle. Die Startzeiten sind um 10, 12 und 14 Uhr. Sie dauern etwa 1,5 Stunden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten.

Die Stadt bietet am Montag, 2. Oktober, fünf Führungen durch das Elberfelder Rathaus an. Los geht es um 10, 11.15, 12.30, 13.45 und 15 Uhr. Die Führungen dauern je 60 Minuten und führen auch auf den Turm des Rathauses. Um Anmeldung wird gebeten.

Die Wuppertaler Stadtwerke bieten am Dienstag, 3. Oktober, drei Kaiserwagenfahrten inklusive Stadtführung an. Die Fahrten starten um 11, 17 und 19 Uhr an der Endhaltestelle Vohwinkel. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Mittwoch, 4. Oktober, gibt es zwei Standtortvorträge und Besichtigungen bei der Bayer AG. Sie starten um 10 und 16 Uhr, dauern je zwei Stunden. Leser werden gebeten, sich vorher anzumelden und dann 15 Minuten vorher da zu sein. Ein gültiger Lichtbildausweis muss mitgebracht werden. Treffpunkt ist an der Friedrich-Ebert-Straße 217.

Am Freitag, 6. Oktober, lädt die Junior Uni alle Kinder ein, im Foyer zu experimentieren. Drei Stunden, von 15 bis 18 Uhr, können die Kinder viel lernen und ausprobieren. Anmeldungen sind nicht nötig. Teilnehmer sollen aber die heutige Programmseite dabei haben.

Am Samstag, 7. Oktober, führt das Rex-Filmtheater die Leser hinter die Kulissen. Die sechs Führungen à 30 Minuten starten um 11, 11.30, 12, 12.30, 13 und 13.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist daher nötig. Treffpunkt ist das Foyer des Rex- Theaters; alle Personen müssen mobil sein.