Meerbusch (dpa-infocom) – Gemeinsam fernsehen und sich über das Angeschaute unterhalten, obwohl man nicht gerade im selben Raum sitzt oder vielleicht nicht mal in derselben Stadt lebt? Mit einem klassischen Fernseher funktioniert das nicht wirklich.

Die Webseite ShareTube macht es hingegen möglich – wenn auch nicht für das lineare TV-Programm oder einen Film auf DVD. Stattdessen können die Nutzer von ShareTube aus dem riesigen Fundus an YouTube-Videos schöpfen und diese über das Internet gemeinsam anschauen – jeder an seinem Rechner, wo auch immer auf der Welt dieser am Netz angeschlossen ist.

ShareTube sorgt dafür, dass bei allen Zuschauern die Wiedergabe eines Clips synchron läuft. Ein Chat ermöglicht die Unterhaltung zwischen den Teilnehmern. Voraussetzung ist, dass ein Benutzer einen virtuellen Raum erstellt und diesem einen Namen gibt. Dort versammeln sich alle Freunde, die zusammen YouTube-Videos gucken möchten. Es genügt dafür, den Namen des Raums zu kennen – schon ist man dabei. Einen Passwortschutz oder ähnliche Zugangsbeschränkungen gibt es nicht.

Alle Nutzer in einem Raum können weitere Videos zur Warteschlange hinzufügen, die ShareTube ganz einfach hintereinander abspielt – und das bei allen Teilnehmern zeitgleich und synchron. Pausiert jemand die Wiedergabe, stoppt der Clip auch bei den anderen. Gleiches gilt für das Vor- und Zurückspulen. So wird ShareTube quasi zum virtuellen Wohnzimmer.