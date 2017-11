Berlin (dpa) - Kontakt zu Fremden, verstörende Bilder und Videos, Cybermobbing und Datenklau: Das Internet birgt für Kinder und Jugendliche viele Gefahren. Wie sehr sorgen sich die Eltern über das Surfverhalten der Heranwachsenden? Was wissen Kinder und Erwachsene über Schutzmaßnahmen?

Auf diese und andere Fragen will der aktuelle Jugendmedienschutzindex Antworten geben, der heute in Berlin vorgestellt wird. In Auftrag gegeben wurde die Studie von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter (FSM). Der gemeinnützige Verein, der sich mit dem Jugendschutz in der Online-Welt befasst, wurde vor 20 Jahren gegründet.