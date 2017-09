Köln (dpa/tmn) - Bethesda wird Ende November mit der Veröffentlichung von Virtual-Reality-Versionen seiner Titel «Skyrim», «Fallout 4» und «Doom» beginnen. Das hat das Unternehmen im Rahmen der Videospielemesse Gamescom bekanntgegeben.

Die drei bereits veröffentlichten Ursprungsspiele wurden für die Steuerung mit Virtual-Reality-Brillen und -Controlern angepasst. Los geht es am 17. November mit dem Fantasy-Rollenspiel «Skyrim VR», das für Sonys Playstation VR erscheinen wird. Am 1. Dezember folgt «Doom VFR» für Playstation VR und die VR-Brille HTC Vive am PC, «Fallout 4 VR» folgt am 12. Dezember - zunächst nur für HTC Vive am PC.