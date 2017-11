«A Hat in Time» ist ein liebevoll animierter 3D-Action-Plattform-Titel. Spieler verschlägt es in der Rolle von Protagonistin Hat Girl in den turbulenten Strudel der Zeit. In sieben Kapiteln bekommt man in dem reinen Einzelspieler-Titel neben artistischen Herausforderungen auch allerlei Schalter- und Knopfrätsel vorgesetzt.

Die Essener Spieleschmiede Piranha-Bytes geht mit dem Action-Rollenspiel «Elex» neue Wege. So mutet der Titel wie ein Potpourri aus Mad Max, Braveheart und Star Trek an. In einem postapokalyptischen Szenario streift ein prügelfreudiger Protagonist durch die Welt, die nach einem Kometeneinschlag fast vernichtet wurde. Die unglaublichen Kräfte des namensgebenden Materials des Kometen, «Elex», werden von den Überlebenden schnell erkannt.

Interessant ist die Möglichkeit, sich Ork-Anführer zum Untertan zu machen und deren Waffen und Anhänger im Kampf zu nutzen. Ungeduldige Spieler können im Spiel durch Mikrotransaktionen so genannte Lootboxen kaufen, die schnell und einfach entscheidende Spielvorteile bringen. «Mittelerde: Schatten des Krieges» erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One. Neben der Standard-Version gibt es noch eine Silber, Gold und Mithril-Edition. Die Basis PC-Version liegt preislich bei rund 55 Euro, die Altersfreigabe bei 18 Jahren.

Dass die Entwickler Fans von Konsolen-Klassikern wie «Super Mario 64» und «The Legend of Zelda» sind, fällt aufmerksamen Spielern sofort ins Auge. «A Hat in Time» erscheint neben dem PC auch für macOS, Playstation 4 und die Xbox One. Das jugendfreie Actionspiel kostet rund 30 Euro.

- Mit allen Mitteln gegen die Nazi-Besatzer

«Wolfenstein II: The new Colossus» schickt Allzweckwaffe B.J. Blazkowicz in die USA der 1960er Jahre. Allerdings weht dort nicht das Stars-&-Stripes Banner, sondern das der Nazi-Besatzer. Sie haben in der alternativen Zeitlinie mit futuristischen Waffen den Krieg gewonnen und wollen die USA nach ihren Vorstellungen ummodeln. Um seine Familie zu schützen und das Land zu befreien, greift B.J. wieder beherzt zu Flammenwerfer, Maschinenpistole und Co. - und zieht gegen teils absurde Kreaturen und Nazi-Roboter in den Kampf. Auch die Geheimbündler des Ku-Klux-Klan gehören zu den Gegnern.

Was zunächst seltsam klingt, ist für Shooter-Fans und Freunde alternativer Zeitlinien und recht lockerer Geschichtsauslegung ein Genuss. Der Action-Shooter erscheint ohne Jugendfreigabe und in der deutschen Fassung auch ohne verfassungsfeindliche Symbole für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

- Flotte Schlammschlacht mit durchdrehenden Reifen

Nach fast drei Jahren veröffentlicht Publisher Focus Home Interactive eine technisch völlig überarbeitete, eigenständige Neuauflage des 2014er-Titels «Spintires» mit dem Zusatz «Mudrunner». Der Name ist Programm und so steuert man massive Trucks mit durchdrehenden Reifen durch Schlammwüsten im offenen Gelände. Rund 19 Fahrzeuge können mit recht realistischer Fahrphysik durch sechs verschiedene Landschaften mit dynamischem Tag-Nacht-Wechsel gefahren werden.

Interessant ist der Koop-Mehrspielermodus, in dem bis zu vier Spieler miteinander antreten können. Für Besitzer des Original-Titels «Spintires» für PC gibt es bei Steam einen Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Kaufpreis von 30 Euro. «Spintires: Mudrunner» erscheint ohne Altersbeschränkung außerdem für Playstation 4 und Xbox One für je rund 40 Euro.