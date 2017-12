Multimedia Bürger protestieren im Ratssaal: Gegenwind für die Windkraft

Die Digitalisierung findet nicht nur ungeplant, unkoordiniert und unkontrolliert statt. Es ist auch längst noch nicht ausgemacht, ob der technische Fortschritt am Ende zu mehr Freiheit führen wird oder zum Gegenteil und zu einer Machtanhäufung weniger und undemokratischer Systeme. Die weltweite Vernetzung, ob über Kabel oder drahtlos schreitet mit enormem Tempo voran – ungeordnet und mit ungewissem Ausgang. Die weltweite Vernetzung, ob über Kabel oder drahtlos schreitet mit enormem Tempo voran – ungeordnet und mit ungewissem Ausgang. Düsseldorf. Kurz vor dem 200. Geburtstag von Karl Marx 2018 geht wieder einmal ein ökonomisches Gespenst um in Europa - das Gespenst der Digitalisierung. Es verspricht mehr Wohlstand als aller Fortschritt vor ihm, und es droht zugleich mehr Arbeitsplätze zu zerstören als die Industrielle Revolution. Seinem Ruf folgt ein Latte-Laptop-Prekariat von StartUp zu StartUp, es gebiert Investoren-Träume von unermesslichem Reichtum, und manchmal scheitert die Weltherrschaft der Kapuzenpulli-Träger scheinbar nur noch am fehlenden Breitband. Hier das Protokoll einer ganzjährigen Spurensuche: „Die Mitgliedschaften in Vereinen gehen zurück, aber wir haben eine Milliarde Menschen in Gruppen!“ Managing Director eines mächtigen SocialMedia-Unternehmens Bla, bla, bla. Bla, bla, die Welt offener machen, bla, bla, bla, Menschen miteinander verbinden, bla, bla, bla. Der Phrasendrescher vorn auf der Bühne ist der Managing Director Central Europe eines mächtigen SocialMedia-Unternehmens. Zu diesem „Event“ (also lausige Häppchen und billiger Weißwein) und zur Feier von 30 Millionen Deutschen, die ihr Essen fotografieren und süße Katzenfotos hochladen, lässt das Unternehmen an diesem Nachmittag Ende Mai 2017 seine Gäste mit Fahrrad-Rikschas in eine hippe Kölner Industrie-Brache fahren. Der Managing Director Central Europe, ein gebürtiger Ost-Berliner, freut sich, in einer Firma zu arbeiten, „die ein wirklich großes Ziel hat“. Und deshalb freut er sich auch über den gesellschaftlichen Schaden, den sein Arbeitgeber forciert: „Die Mitgliedschaften in Vereinen gehen zurück, aber wir haben eine Milliarde Menschen in Gruppen!“ „Mobilität ist das nächste große Ding, bei dem die Firma wieder gewinnen kann.“ CEO eines großen Telekommunikationsunternehmens Zwei Tage später, es ist Anfang Juni, trägt der CEO eines großen Telekommunikations-Anbieters in einem Bonner Edel-Hotel vor Zeitungsverlegern vor, wie er sich das alles so denkt. Was die Politik von ihm will, aber nicht bekommen wird, was ihm stattdessen vorschwebt, mit was man es auf der Welt zu tun hat, was kommen muss und was nicht kommen darf, damit Deutschland eine Chance hat und man nicht eines Tages über sein Unternehmen sagt: „War ne schöne deutsche Firma.“ Die hat viele Milliarden Euro Umsatz und ein bisschen den Anschluss verloren, seit alle nur noch WhatsApp-Nachrichten statt SMS schreiben. Mobilität ist das nächste große Ding, bei dem die Firma wieder gewinnen kann, sagt der CEO, der mit Rücksicht auf den Börsenkurs nicht zitiert werden darf. Beim „autonomen Fahren“ werde es wieder Verlierer geben, aber diesmal andere: In 29 US-Bundesstaaten ist mit Jahresgehältern von rund 40 000 Dollar bis heute der häufigste Beruf „Lkw-Fahrer“.

Talkshow-bekannter Politiker, der Sozialdemokraten am liebsten zum Frühstück verspeist Anfang März ist noch nicht absehbar, dass 2017 überall in Europa sozialdemokratische Regierungsparteien teils existenzbedrohende Wahl-Niederlagen einfahren werden; zuerst in den Niederlanden, dann in Frankreich, danach in Deutschland und schließlich in Österreich. Ein Talkshow-bekannter Politiker, der Sozialdemokraten am liebsten zum Frühstück verspeist, sitzt mit Journalisten in einem Hotel an der Nordsee. Ihn würden manchmal Taxifahrer fragen, was eigentlich aus ihnen werden solle, wenn bald die selbstfahrenden Autos kämen. Und dann wisse er auch nicht, was er ihnen antworten solle. Oder all den anderen Angestellten, deren Jobs man mit Leichtigkeit digitalisieren könne und es deshalb in Zukunft wohl tun werde. Vielleicht, so räsoniert er, brauche man die SPD in Zukunft doch wieder, als so eine Art Betriebsrat der digitalen Gesellschaft. „Ich glaube schlicht und einfach an Ihre verkackte Grundthese vom Ende der Arbeit nicht.“ Andrea Nahles, geschäftsführende Bundesarbeitsministern (SPD) Anfang Mai kommt das digitale Deutschland bei der „Re:publica“ in Berlin zu seinem jährlichen Klassentreffen zusammen. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) begegnet einer fremden Welt: Erst erntet sie einen Shitstorm sondergleichen, weil sie das Lieblingsthema der digitalen Avantgarde – bedingungsloses Grundeinkommen, was sonst? – für unrealistisch hält, dann aber auch, weil diese Ablehnung falsch zitiert und noch falscher weiterverbreitet wird. Weil Andrea Nahles nun einmal tickt, wie sie tickt, sagt sie in das Mikrofon vor ihr: „Ich glaube schlicht und einfach an Ihre verkackte Grundthese vom Ende der Arbeit nicht.“ Es werde auch in 30 Jahren noch Lohnarbeit geben. Basta. „Was ist im „Cyber- und Informationsraum“ ein Angriff? Was Verteidigung? Was erfordert einen Parlamentsbeschluss – und welche Abwehr wäre ein unerlaubter Einsatz der Bundeswehr im Innern? Wie wird das geregelt? In Deutschland? In Europa? International?“ Ludwig Leinhos, Inspekteur der neuen Bundeswehrtruppe „Cyber- und Informationsraum Mitte Mai stellt Generalleutnant Ludwig Leinhos, Inspekteur der neuen Bundeswehrtruppe „Cyber- und Informationsraum“ (CIR) mit künftig 13 500 Soldaten und Zivilisten, bei einer wenig beachteten Veranstaltung in der Bonner Telekom-Zentrale vor, womit es die Bundeswehr zu tun hat: 47 Millionen unberechtigte oder schadhafte Zugriffsversuche allein 2016, neun Millionen davon mit der „Gefahrenstufe hoch“, die mit automatischen Systemen nicht abzuwehren waren. 58 000 Attacken richteten sich gezielt gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr, 21 000 galten als besonders gefährlich.