Zwar gibt es Ähnlichkeiten zur Musiknutzung in anderen Medien. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: «Neben der untermalenden Funktion soll Videospielmusik auch Informationen über das Spielgeschehen liefern», erklärt Fritsch. Videospieler sind aktiv in die Spielereignisse involviert und können auf die Musik reagieren. Manche Spiele nutzen etwa Klänge, um das Erscheinen von Gegnern oder den Beginn von Kampfsituationen anzuzeigen.

Komponisten schrecken dabei auch nicht davor zurück, musikalische Klischees und bekannte Themen aus Cartoons, Oper oder TV zu nutzen: «Denken wir zum Beispiel an «Super Mario Bros.», in dem die Unterwasser-Level von einem Walzer, dem «Underwater-Waltz», begleitet werden», sagt Fritsch. Diese Verknüpfung von Wasser und weiteren Assoziationen wie Dahingleiten und Schwerelosigkeit mit Walzermusik sei auch aus Filmen, wie Stanley Kubricks «2001 - Odyssee im Weltraum» bekannt. Hier wird Strauss’ Werk «An der schönen blauen Donau» zur Untermalung von Raumschiff-Flügen genutzt.

Deswegen setzen er und sein Entwicklerteam Inbetween Games auf einen anderen Weg: «Wir haben uns bei unserem eigenen Projekt ‘All Walls Must Fall’ Mühe gegeben, die Musik als zentralen Bestandteil des Spiels einzubinden», erklärt er. Das gesamte Setting dreht sich beispielsweise um Berliner Nachtclubs, und alle Aktionen im Spiel werden auf dem Takt der dynamisch gemischten Musik ausgeführt.

Diese dynamischen Soundtracks, die sich an das Spielgeschehen anpassen können, sind relativ neu. Die Technik dahinter ist komplex, erklärt Hassel: «Die Musik wird üblicherweise in Segmente oder unterschiedliche Spuren aufgeteilt.» Diese Spuren werden erst dann aktiviert, wenn der Spieler bestimmte Bereiche in einem Level erreicht oder Aktionen ausführt. So kann ein dynamischer Soundtrack beispielsweise sein Tempo beschleunigen, wenn Spieler viel herumspringen. Oder bedrohlich anschwellen, sobald der Lebensbalken der Spielfigur zur Neige geht. Trotz dieser spannenden Technologie sei handgemachte Musik allerdings immer noch sein Favorit.