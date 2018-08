Umweltdaten für alle

Berlin (dpa/tmn) - Daten gibt es wie Sand am Meer - allein die passenden finden ist oft schwer. Das hat sich auch das Umweltbundesamt (UBA) gedacht und rund 1300 Datensätze in Gestalt von Tabellen, Diagrammen, Infografiken oder Karten über eine zentrale Suchabfrage katalogisiert.

Darüber ist es möglich, die Daten zum Beispiel nach Thema und Datenart zu filtern, sie herunterzuladen oder auch Hintergrundartikel zu finden. Das Themenspektrum ist breit und reicht über Klima, Energie, Wasser und Chemikalien bis hin zu Umwelt, Gesundheit, Verkehr, Land- oder Forstwirtschaft.

Wer etwa beim Themenfilter Wasser auswählt und dann bei der Datenart Infografiken, stößt auf eine interessante Grafik zu Abbauverfahren im Tiefseebergbau. Wählt man hingegen die Paarung Verkehr und Diagramme aus, zählen zu den ersten Treffern die Entwicklung des Car-Sharings in Deutschland und die Auflistung jener Lärmquellen, die die Menschen hierzulande am meisten stören. Das ist insbesondere der Straßenverkehrslärm, dicht gefolgt vom Lärm, den die Nachbarn so produzieren.