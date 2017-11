Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert ist dagegen ein Befürworter kompakter Tweets. Er twitterte mit Verweis auf ein Zitat des russischen Schriftstellers Anton Tschechow: ««Die Kürze ist die Schwester des Talents.» Gilt auch auf Twitter.» Die Länge sei jedem selbst überlassen, machte Seibert, der den Kurznachrichtendienst seit 2011 nutzt, am Mittwoch in Berlin deutlich. «Ich finde bei Twitter kurz besser.» Dies sei aber «keine Haltung der Bundesregierung».

«Es hat sich gezeigt, dass in den Ländern aktiver getwittert wird, in denen die Twitter-Nutzer nicht so schnell an eine Zeichen-Obergrenze stoßen», betonte Twitter. In China, Korea und Japan bleibe das bisherige Limit bestehen, weil die dortigen Schriftzeichen den Nutzern die Möglichkeit böten, ihre Gedanken auf weniger Raum auszudrücken.

Die Begrenzung auf 140 Zeichen stammte noch aus der allerersten Twitter-Variante, die über SMS laufen sollte und damit an die Begrenzungen der Handy-Kurznachrichten gebunden war.

Dorsey hatte im September zugleich betont, dass die Plattform grundsätzlich auf kurze Beiträge ausgerichtet bleiben solle. «Wir glauben, dass es wirklich wichtig ist, diese Kürze beizubehalten», sagte er. Für das Einbinden von Fotos, Videos oder Internet-Links ändert sich nichts.

Die Twitter-Aktie reagierte auf die Neuerung am Mittwoch mit einem Plus von rund 1,3 Prozent im vorbörslichen Handel.

Einige Kritiker der 280-Zeichen-Idee hatten Twitter darauf hingewiesen, dass die Beseitigung von Problemen wie die Verbreitung von Hassreden, Falschinformationen und Mobbing aus ihrer Sicht dringlicher seien. Der Kurznachrichtendienst steht gerade - genauso wie Facebook - unter politischem Druck in den USA, weil mutmaßlich russische Accounts den Dienst im US-Präsidentschaftswahlkampf für Propaganda missbraucht hatten.