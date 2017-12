Antwort: Immer der, an den wir überhaupt nicht denken, wenn wir an Trends denken. Bei diesem Wort denken wir ja vor allem an das Schrille, Schnelle und Bunte und Extreme. Aber vielleicht ist das Bedächtige, Langsame und Geruhsame viel «trendiger». Wir leben derzeit in einer Ära, wo das Bösartige und Gemeine starken Zulauf hat. Deshalb gibt es die Gegenbewegung zur Neuen Achtsamkeit. Frage: Gibt es einen überschätzten Trend, von dem viel die Rede ist?

Antwort: Heimat ist in der Tat das Schlagwort unserer Tage. Weil alles fließend und unsicher scheint, entstehen Romantisierungen von heilen Welten, die allerdings nie so heil waren, wie man denkt. Echte Heimat ist ja eigentlich etwas Ruhiges, Selbstverständliches, man muss sie nicht lautstark krakeelend behaupten. Wer Heimat wirklich hat, ist offen gegenüber Fremden. Frage: Im Zukunftsreport Ihres Instituts für 2018 ist die Rede von «Resonanz» als Schlüsselbegriff unserer Zeit. Worum geht's dabei?

Antwort: Der Trend zum grölenden Populismus war schon überraschend. Dass er so viel Resonanz fand, dass Trump an die Macht kam und die an sich so klugen Briten den Brexit wählten - das hat auch mich irritiert.

Antwort: Das erfordert ein neues Denken, in dem das Digitale re-humanisiert wird. Wo Digitalisierung übertrieben wird, scheitert sie. Die großen amerikanischen Über-Riesen des Digitalen werden in den nächsten Jahren in eine Krise geraten. Apple, Amazon, Google, Facebook, Uber - diese Firmen versuchen, Monopol-Strukturen durchzusetzen. Daran werden sie scheitern. Es werden auch nicht 50 Prozent aller Jobs durch die Digitalisierung verschwinden - das ist Blödsinn. Frage: Wann hat Sie ein Trend zuletzt so richtig überrascht?

Antwort: Resonanz ist das menschliche Grundprinzip, die Bedingung unserer Existenz. Wir brauchen als Säuglinge Resonanz, wenn wir auf die Welt kommen. Wir brauchen jemanden, der uns liebt und in den Arm nimmt. Als Erwachsene brauchen wir Resonanz im Beruf, in der Partnerschaft, im Freundeskreis. Kunst und Musik versetzen uns in eine Schwingung, in der wir unser Sein erweitern. Wir wollen angenommen und gewertschätzt werden. Wenn wir das nicht erreichen, werden wir bitter, oder gar bösartig.

Frage: Wie weit kann die angesprochene Resonanz gehen?

Antwort: Es gibt noch eine weitere Dimension: die Über-Resonanz. Unsere Welt ist heute durch Digitalisierung und Globalisierung so dicht vernetzt geworden, dass alles miteinander zusammenhängt. Wir können die momentanen politischen und sozialen Hysterien als «Resonanzkatastrophen» begreifen, als Entzündungen wie in einem menschlichen Körper. Es sind einfach so viele Impulse unterwegs. Man hat das Gefühl, als ob aller Lärm der Welt gleich nebenan ist. Auch Terroristen nutzen dieses Phänomen, indem sie ihre Attentate immer so inszenieren, dass sie die größte Angst-Resonanz erzeugen. Frage: Im Report ist auch die Rede von «Resonanzsportarten», die die Zukunft des Sports sein sollen. Was ist damit gemeint? Antwort: Die nun boomenden Sportarten haben einen starken Körper-Geist-Seele-Balance-Aspekt. Kampf- und Wettbewerbs-Sportarten geraten zunehmend in die Krise, weil sie sich entweder schrecklich kommerzialisieren oder von Doping her unglaubwürdig werden oder einfach zu extrem, wie die Super-Marathons. Bei Resonanz-Sportarten steht hingegen das Miteinander im Vordergrund, wie beim Tanzen, oder die Harmonie mit der Natur, wie beim Surfen, Ski-Langlaufen oder einfach beim Laufen in der Natur ohne Hochleistungsansprüche.

Frage: Welche Entwicklungen wünschten Sie sich für die Zukunft?

Antwort: Ich wünsche mir, dass wir uns stärker den Lösungen zuwenden, anstatt ständig Probleme zu skandalisieren. Eine echte Energiewende etwa, weg von CO2, ist längst unterwegs und machbar. Aber wir starren immer nur auf Dieselabgase. Statt das Steigen der Gesundheitskosten zu beklagen, sollten wir ein echtes Gesundheitssystem entwickeln. Unser heutiges ist ja eher ein Krankheitssystem und entwickelt kaum Vermeidungseffekte von Krankheiten. Wir brauchen ein Zukunftsbild, in dem die Zuversicht und die Selbstverantwortung zu ihrem Recht kommen.

Zur Person: Matthias Horx (62) ist einer der renommiertesten Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Der Soziologe arbeitete zunächst als Journalist und gründete 1999 sein Zukunftsinstitut, das mittlerweile in Frankfurt am Main angesiedelt ist. Das privatwirtschaftlich organisierte Institut hat in den Büros in Frankfurt, München und Wien gut 30 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk von 30 Referenten. Horx ist Dozent für Trend- und Zukunftsforschung an mehreren Universitäten. Das Institut arbeitet in der Visions-Entwicklung für große Unternehmen.