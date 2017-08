Berlin (dpa/tmn) - Knifflige Rätsel und tierische Herausforderungen in fremden Universen muss man in den neuen mobilen Spielen meistern. Aber auch alte Bekannte aus Zeichentrick-Filmen sorgen für mächtig Wirbel.

- «Kalimba»

In «Kalimba» wurde die gleichnamige Insel von einem bösen Schamanen in Dunkelheit gehüllt. Um das Licht zurückzubringen, müssen zwei Totems eine lange Reise antreten. Ihr Ziel: die weit verstreuten Teile des lichtbringenden Totempfahls zu finden und zusammenzusetzen.

«Kalimba» von Flashbulb ApS ist ein Rätsel-Plattformer mit einem Kniff: Spieler steuern zwei, manchmal vier Totems gleichzeitig durch die Level. Anfangs sind die beiden noch voneinander getrennt, und man muss nicht viel mehr tun, als darauf zu achten, dass keiner in ein Loch fällt. Bald schon wird es komplizierter. Die Totems müssen zusammenarbeiten, sich stapeln, um hohe Mauern zu überwinden, oder ihre Plätze tauschen, um nicht in tödlichen Schleim zu laufen.

Es gibt viele Rätsel zu lösen, die immer cleverer und komplexer werden. Schafft der Spieler ein Level ohne Fehler, gibt es dafür besondere Belohnungen. « Kalimba» gibt es 4,49 Euro in Apples Appstore.

- «Swing King and The Temple of Bling»

Die ist eines dieser Spiele, die mit nur einem Touch gesteuert werden und trotzdem eine Herausforderung bieten. Bei «Swing King and The Temple of Bling» steuert der Spieler einen kleinen Affen, der sich durch kleine, statische Level schwingt. Er fliegt von sich aus immer geradeaus und wieder zurück, wenn er auf ein Hindernis stößt. Seine Richtung lässt sich nur ändern, wenn er an speziellen Blöcken vorbeikommt und der Spieler aufs Display drückt. Dann umkreist er den Block so lange, bis der Spieler wieder loslässt und ihn in eine andere Richtung freisetzt.

Anfangs geht es nur darum, eine Lösung zu finden, den Affen über die vielen Blöcke ins Ziel zu bringen. Später wird es schwieriger, wenn auch Fallen und Hindernisse hinzukommen oder Münzen eingesammelt werden müssen, um weitere Level freizuschalten. «Swing King and The Temple of Bling» von Shedworks Digital ist kostenlos für iOS erhältlich.