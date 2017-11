Berlin (dpa-infocom) - Altbewährtes Spielprinzip, neue Plattform. Das Game «Rules of Survival» erobert die iPad- und iPhone-Charts in dieser Woche. Es ist kostenlos zum Download verfügbar. Rollenspiel-Fans können bei «Shadow Fight 3» einen Held zum größten Krieger des Landes formen.

Angelehnt an PC-Spiele wie das millionenfach verkaufte «Playerunknowns Battlegrounds», startet man bei «Rules of Survival» vom Entwickler NetEase Games an der Seite von 120 anderen Spielern und landet unbewaffnet auf einer verlassenen Insel. Angekommen, suchen sich die Gamer Waffen sowie Ausrüstung und kämpfen in einer mit der Zeit immer kleiner werdenden Zone gegeneinander. Ziel ist es, der letzte Überlebende zu sein.

Das ebenfalls für beide Geräte verfügbare, kostenlose und in den Charts vertretene Spiel «Shadow Fight 3» vom Publisher Nekki richtet sich an Freunde des Rollenspiel-Genres. Ein ausgeklügeltes Kampfsystem, moderne Grafik und fesselnde Handlung beschäftigen iPhone- und iPad-Besitzer stundenlang.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 5 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 6 Doodle Jump Lima Sky 0,49 7 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 8 Tiny Wings Andreas Illiger 1,09 9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 10 Poly Bridge Dry Cactus 5,49

Meistgeladene iPhone-Games