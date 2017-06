Berlin (dpa-infocom) - Billig ist der «Goat Simulator» nicht, aber er verspricht viel Spaß. Doch nicht alle iOS-Nutzer scheinen auf Paarhufer zu stehen, denn auch zwei Wörter-Spiele sind in dieser Woche in der Gunst der iPhone- und iPad-Nutzer gestiegen.

Sei eine Ziege und zerstöre so viel du kannst. So steigen Spieler des «Goat Simulators» zur Alpha-Ziege auf. Die App ist ein reines Spaß-Spiel. iPad-Nutzer schrecken nicht mal die 5,49 Euro ab. Und so steigt das Ziegen-Spiel vom fünften auf den zweiten Platz.

Das Wörterspiel «Stadt Land Fluss» hat die Top Ten im Sturm erobert. Als Neueinsteiger steht es an der Spitze der kostenlosen iPad-Games. Das Spielprinzip: Per Zufallsrad wird ein Buchstabe gelost - und schon geht es ans Ausfüllen der Kategorien.

Das beliebteste Gratis-Game er iPhone-Nutzer ist ebenfalls ein Wortspiel: Wer ein «Wort Guru» werden möchte, muss viele Buchstaben zu neuen Wörtern verbinden.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Doodle Jump - ACHTUNG: Höchste Ansteckungsgefahr! Lima Sky 0,49 4 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 5 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 6 Bike Race Pro - Besten Motorrad Spiele Top Free Games 0,49 7 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 8 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 9 Neo Monsters NTT Resonant Inc. 0,49 10 Assassin's Creed Identity Ubisoft 5,99

Meistgeladene iPhone-Games