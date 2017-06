Meerbusch (dpa-infocom) - Microsoft Word merkt sich, an welcher Stelle im Dokument man zuletzt gearbeitet hat. Öffnet man ein Word-Dokument erneut, bietet die Textverarbeitung an, automatisch an die letzte Bearbeitungsposition zu springen. Das ist ganz praktisch, mag aber nicht jeder.

Wer das nicht will, schaltet die Funktion einfach ab. Damit Word sich nicht merkt, an welcher Stelle ein Dokument zuletzt bearbeitet wurde, ist ein Eingriff in die Registrierung nötig. Dazu [Win]+[R] drücken, «regedit» eingeben und nach Klick auf «OK» nacheinander auf die Optionen «HKEY_CURRENT_USER», «Software», «Microsoft», «Office», hier die aktuelle Version und danach «Word» sowie «Reading Locations» klicken.

Hier auf den Schlüssel «Reading Locations» rechtsklicken und «Berechtigungen» und dann «Erweitert» auswählen. Dort den Haken setzen bei «Alle Berechtigungs-Einträge für untergeordnete Objekte ... ersetzen». Nach einem Neustart ist der automatische Verlauf in Word deaktiviert.