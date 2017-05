Berlin (dpa/tmn) - Ein Mausklick ist zwar schnell gemacht, aber Tastenkombinationen klappen noch schneller. Auch im Browser kann man sich mit ihrer Hilfe viel Zeit und Mausweg einsparen - zum Beispiel bei der Adresseingabe.

Die Kombination «Strg+L» führt direkt in die Adressleiste. «Strg+D» legt sofort ein Lesezeichen der Seite an, und «Strg+T» öffnet einen neuen Tab, auch Registrierkarte genannt. Zwischen einzelnen Tabs lässt sich ohne Maushilfe mit der Kombination «Strg+Tab» nach rechts und mit «Strg+Shift+Tab» nach links schalten.

Wer die störenden Adressleisten, Symbole und Menüs auf dem Bildschirm nicht mehr sehen will, drückt einfach F11 und schaltet den Browser so in den Vollbildmodus. Und braucht man die Menüleisten dann doch, reicht es aus, mit der Maus an den oberen Bildschirmrand zu fahren.