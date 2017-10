Meerbusch (dpa-infocom) - So manches Word-Dokument dient als willkommene Grundlage für neue Dokumente, etwa Rechnungen, Bestellungen oder Protokolle: Ein paar Änderungen - fertig ist das neue Dokument.

Dazu öffnet man die bereits existierende Datei, nimmt die Korrekturen vor und ruft dann die Funktion «Speichern unter» im Menü «Datei» auf. Steht diese Funktion als eigenes Icon bereit, geht die Arbeit natürlich noch schneller von der Hand. In Word lässt sich oben links in die Leiste ein separates Symbol zum Speichern eines Dokuments mit einem neuen Namen einbauen. Dazu am rechten Rand der Leiste auf den Pfeil nach unten klicken. Am Mac dann einen Haken bei «Speichern unter» setzen.

Windows-Nutzer klicken in der Liste auf «Weitere Befehle...», scrollen dann in der zweispaltigen Ansicht links nach unten, markieren den Eintrag «Speichern unter» und bestätigen mit «Hinzufügen>>» und «OK». Ab sofort lassen sich geöffnete, bereits gespeicherte Word-Dokumente mit diesem Button unter einem anderen Namen abspeichern.