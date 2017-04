Meerbusch (dpa-infocom) - Windows 10 verfügt von Hause aus über eine praktische App zum Schreiben und Lesen von E-Mails: Mit Mail-App lassen sich E-Mails auch offline lesen und schreiben.

Wer besonders viele Mails zu bearbeiten hat, kann eingehende Nachrichten auch «taggen», also mit Hinweisen versehen, um bestimmte Mails später schneller wiederfinden zu können.

So lassen sich in der Mail-App zum Beispiel Personen markieren, also taggen. Dazu als erstes im Windows Store nach Updates für die internen Apps suchen. Nun wird die Mail-App per Klick auf die Kachel im Start-Menü aufgerufen.

Jetzt auf den Button zum Verfassen einer Nachricht klicken. Danach unten in den Text-Bereich für die E-Mail den Cursor setzen. Beginnt man dann, den Namen eines Kontakts einzugeben, erscheint die E-Mail-Adresse für diese Person automatisch. Eingefügt wird dabei ein normaler mailto:-Link.