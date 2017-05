Meerbusch (dpa-infocom) - In Windows 10 lassen sich Notizen eingeben und speichern - auch in beliebten Notizdiensten wie Evernote oder Google Keep. Über die Seitenleiste können Windows-10-Benutzer mit nur einem Klick eine neue Notiz anlegen.

Bei Bedarf lassen sich hier auch andere Notiz-Dienste hinterlegen (und nutzen), etwa Evernote oder Google Keep. Soll später doch wieder die Windows-eigene Notiz-Funktion genutzt werden, kann man sie mit wenigen Schritten wiederherstellen.

Um den Notiz-Button im Info-Center von Windows 10 zu reparieren, gleichzeitig [Win]+[R] drücken, «regedit» eingeben und mit Klick auf «OK» bestätigen. Danach zum Schlüssel «HKEY_LOCAL_MACHINE», «SOFTWARE», «Microsoft», «Windows», «CurrentVersion», «ActionCenter», «Quick Actions», «All» und hier «SystemSettings_Launcher_QuickNote» navigieren. Dort auf der rechten Seite doppelt auf den Eintrag «Uri» klicken. Hier als Wert Folgendes hinterlegen: «onenote-cmd://quicknote?onOpen=typing». Zum Schluss den Computer neu starten, fertig.