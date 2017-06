Meerbusch (dpa-infocom) - Microsoft Windows ist weit verbreitet und bietet eine Menge Einstellmöglichkeiten. Etwa auch für Menschen, deren Sehkraft eingeschränkt ist.

Damit wirklich jeder die Fensterinhalte in Windows selbst und den Windows-Programmen gut erkennen und lesen kann, gibt es in Windows 10 einen praktischen Filter, der die Farbkontraste erhöht und so zu einer besseren Lesbarkeit führt.

Dieser Filter ist ab Version 16215 verfügbar und lässt sich durch gleichzeitiges Drücken von [Win]+[Strg]+[C] aufrufen. Welcher Filter für diesen Modus aktiviert werden soll, ist nicht fest vorgeschrieben, sondern kann eingestellt werden.

Dazu im «Start»-Menü unter «Einstellungen» die Funktion «Erleichterte Bedienung» auswählen und hier die Option «Farbe und hoher Kontrast» anklicken. Danach in der Liste den gewünschten «Filter» auswählen, der beim Drücken des obigen Kürzels genutzt werden soll.

Zur Auswahl stehen hier neben Graustufen auch verschiedene invertierte Darstellungen, also Weiß auf Schwarz, sowie spezielle Filter für Nutzer, die bestimmte Farben nicht wahrnehmen können.