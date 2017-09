So geht es

Berlin (dpa/tmn) - Die Akkus von Elektronikgeräten schaffen nur eine bestimmte Anzahl an Ladezyklen, ohne stark an Leistung zu verlieren. Mac-User finden die Anzeige der Ladezyklen nach einem Klick auf das Apfellogo in der oberen linken Ecke der Menüleiste.

Im Punkt «Über diesen Mac» und nach einem Klick auf «Systembericht» werden im folgenden Fenster verschiedene Leistungsdaten des Laptops angezeigt.

Unter «Hardware» finden sich die Ladezyklen des Geräts. MacBooks die nach 2009 gebaut wurden, schaffen laut Apple bis zu 1000 komplette Ladezyklen.