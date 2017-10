Meerbusch (dpa-infocom) - Die Foto-Filter auf Instagram sind schon eine tolle Sache, wenn es um die schnelle Bearbeitung von Bildern geht. Mit nur wenigen Klicks hat man sein ursprüngliches Foto bearbeitet und kann es posten.

Was aber, wenn man nur an den Filtern, aber gar nicht an einem Post auf Instagram interessiert ist? Mit einem Kleinen Trick können Sie Instagram als Editor nutzen, ohne das Ergebnis direkt posten zu müssen.

Ob man etwas posten möchte oder nicht: Es ist trotzdem ein Instagram-Account nötig, nur so lassen sich die Filter nutzen. Dazu die Instagram-App auf dem Smartphone starten und einloggen. Danach unten rechts auf das Account-Symbol tippen, um zum Profil zu gelangen. Danach auf das Zahnrad-Symbol (iPhone) oder die drei Punkte (Android) tippen, dadurch öffnen sich die Optionen.

Nach unten scrollen bis zum Punkt «Originalfotos speichern» und den Schieberegler aktivieren. Danach in den Flugmodus wechseln oder WLAN und Mobile Daten ausschalten. Es darf keine aktive Internetverbindung mehr bestehen. Danach in Instagram das Foto öffnen, das bearbeitet werden soll und wie gewohnt vorgehen.

Nachdem die gewünschten Filter hinzugefügt wurden, direkt auf «Teilen» tippen, ohne eine Bildunterschrift hinzuzufügen. Der Upload wird fehlschlagen, da Instagram über keinen Internetzugang verfügt. Jetzt auf die Optionen neben dieser Fehlermeldung tippen und das Bild löschen, damit es auch später nicht veröffentlicht wird.

Wer jetzt die Foto-Galerie im Smartphone aufruft, findet hier das Bild, wie es in Instagram bearbeitet wurde, ohne dass es dort gepostet wurde. Bitte daran denken, hinterher den Flugmodus wieder zu deaktivieren oder WLAN/Mobile Daten zu aktivieren.