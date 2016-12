Kostenlose Bildbearbeitung Grafikprogramm GIMP schneller bedienen

Meerbusch (dpa-infocom) - Wer fit in der Bedienung eines Programms sein will, macht sich am besten mit dessen Tastenkürzeln vertraut. Denn mit Hilfe der Tastatur lassen sich viele Aufgaben besonders einfach und schnell erledigen, vor allem wiederkehrende Aufgaben.

Das gilt vor allem für Grafikprogramme wie die kostenlose Bild-Bearbeitung GIMP. Die Tastenkürzel für GIMP-Werkzeuge lassen sich anzeigen, indem man zuerst GIMP startet und dann oben im Menü auf «Werkzeuge» klickt. Anschließend mit der Maus auf einen der Unterpunkte zeigen.

Hinter jedem Werkzeug ist auch der passende Buchstabe angegeben, mit dem sich über die Tastatur zu diesem Werkzeug schalten lässt. Das leistungsfähige Grafikprogramm GIMP steht unt er der Adresse www.gimp.org zum kostenlosen Download bereit.