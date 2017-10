Meerbusch (dpa-infocom) - Wenn das Datenvolumen des Smartphone-Mobilfunkvertrags beschränkt ist, sind offene WLANs nahezu überlebenswichtig. Einen freien WLAN-Hotspot in der Nähe zu finden, ist nicht immer ganz einfach.

Wer Facebook nutzt und die Facebook-App auf dem Smartphone hat, kann sich beim Aufspüren von WLAN-Hotspots helfen lassen. Denn Facebook weiß, wo es Hotspots gibt - und weist einem gerne den Weg.

Dazu die Facebook-App öffnen und auf die drei Striche tippen, um das Hauptmenü aufzurufen. Danach im Menü in die Kategorie «Apps» gehen und den Punkt «WLAN suchen» auswählen, um die Funktion zu aktivieren. Hier wird nun eine Liste der freien WLAN-Netze in der näheren Umgebung gezeigt. Damit die Liste erscheint, muss allerdings die GPS-Ortung im Smartphone aktiviert sein. Wenn ein WLAN-Hotspot dabei ist, der in Frage kommt, einfach auf den betreffenden Anbieter tippen und «Route planen» wählen, um eine Wegbeschreibung in einer beliebigen Karten-App angezeigt zu bekommen.