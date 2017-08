Meerbusch (dpa-infocom) - Ob die Privatsphären-Einstellungen bei Facebook-Posts so funktionieren, wie man sich das konkret vorstellt, lässt sich mit einer ganz einfachen Funktion direkt in Facebook überprüfen.

Es ist möglich, sich sein eigenes Facebook-Profil aus der Sicht eines Besuchers anzusehen. Dazu zunächst in den eigenen Account einloggen. Auf der eigenen Profilseite klickt man nun auf die drei Punkte in der unteren rechten Ecke des Profil-Banners, neben «Aktivitätsprotokoll», um ein Drop-Down Menü zu öffnen. Hier wählt man die Schaltfläche «Aus der Sicht von».

Anschließend öffnet sich das eigene, öffentliche Profil. Hier sind nur die Posts, Fotos und Informationen zu sehen, auf die auch jemand Zugriff hat, mit dem man nicht befreundet ist. Möchte man das eigene Profil aus der Sicht einer spezifischen Person betrachten, klickt man am oberen Bildschirmrand auf «Als eine bestimmte Person ansehen» und gibt den User-Namen der Person ein. Das Profil wechselt jetzt in die Ansicht des gewählten Users, der unser Profil aufruft. Zum Beenden dieser Funktion, klickt man einfach auf das kleine Kreuz oben links, um in die normale Ansicht zurück zu wechseln.