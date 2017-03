Meerbusch (dpa-infocom) - Damit im Netzwerk alle gleich schnell unterwegs sind, regelt das Betriebssystem Windows, wer wie schnell auf das Netzwerk zugreifen darf. Das soll sicherstellen, dass kein Programm die alleinige Kontrolle über den Netzwerk-Anschluss übernehmen kann.

Für Spiele und andere Programme, die über eine besonders schnelle Anbindung ans Netzwerk verfügen müssen, ist das allerdings gleichbedeutend mit einer Bremse: Sie könnten schneller Daten übertragen, wenn Windows es zulassen würde.

Diese Netzwerk-Bremse lässt sich über die Windows-Registrierung leicht zurücksetzen. Dazu als erstes die Tasten [Win]+[R] drücken und den Befehl «regedit» eingeben. Nach Klick auf «OK» und auf «Ja» navigiert man auf der linken Seite zum Schlüssel «HKEY_LOCAL_MACHINE», dort zu «SOFTWARE», zu «Microsoft», dann «Windows NT», «CurrentVersion», «Multimedia» und schließlich «SystemProfile».

In der rechten Hälfte des Fensters wird jetzt doppelt auf den Eintrag «NetworkThrottlingIndex» geklickt. Der daraufhin angezeigte Wert «a» wird geändert auf «ffffffff». Das bewirkt, dass Windows die Bremse für den Netzwerk-Verkehr komplett abschaltet. So lassen sich auch Games, in denen es besonders schnell zugeht, ohne Verzögerung spielen.