Meerbusch (dpa-infocom) - YouTube hat einiges am Layout geändert. Es gibt nicht nur ein neues Logo, auch die Bedienoberfläche von YouTube sieht im Web anders aus. Mit der reorganisierten Oberfläche kommen allerdings leider auch ein paar nervige Bugs und Performance-Fehler daher.

Wer das bisherige Design zurück wünscht, kann YouTube auffordern, sich im alten Design zu präsentieren. Dazu mit dem eigenen YouTube-Account einloggen und auf das Profil in der Ecke oben rechts klicken. Hier im Drop-Down Menü den letzten Punkt in der Liste auswählen, also «Alte YouTube-Version wiederherstellen».

Die Seite lädt danach neu und stellt ab sofort nur noch das bisherige 2016er-Design von YouTube dar. Wer sich später doch dazu entschließt, das neue Design nutzen zu wollen, ruft im Browser die Seite youtube.de/new auf. Dort anschließend auf «Jetzt starten» klicken. Über diesen Weg ist jederzeit ein Wechsel zwischen den Designs möglich.