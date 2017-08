Meerbusch (dpa-infocom) - Wer in WhatsApp eine Gruppe einrichtet, kann mit allen in der Gruppe kommunizieren - und die Gruppenmitglieder können auch untereinander ins Gespräch kommen. Das ist aber nicht immer erwünscht.

Manchmal möchte man eine Gruppe von Usern gezielt ansprechen und sie mit Infos versorgen - aber gar keinen Austausch der User untereinander anregen. In einer solchen Situation kann die praktische, aber weithin unbekannte Broadcast-Funktion in WhatsApp genutzt werden. Nachrichten können über Broadcast-Listen an mehrere Kontakte gleichzeitig gesendet werden, ohne dass jeder alles von jedem mitlesen muss.

Zum Einrichten einer Broadcast-Gruppe WhatsApp öffnen. Danach auf «Broadcast-Listen» am oberen Rand des Chat-Bildschirms tippen und «Neue Liste» wählen. Anschließend den Namen der Kontakte eingeben, die auf der Liste sein sollen oder durch Drücken des (+)-Buttons die entsprechenden Kontakte auswählen.

Zum Abschluss noch auf «Erstellen» tippen. Anschließend kann auf die Broadcast-Liste gesendet werden - und alle Empfänger lesen, was los ist. Weiterer Pluspunks: Am Ende müssen sich die Leute auch nicht wieder aus der Gruppe abmelden.