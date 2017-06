Meerbusch (dpa-infocom) – Für Menschen mit Sehbehinderung ist es mitunter schwierig, die Inhalte in Bildern zu erfassen. Das gilt nicht nur für in Webseiten eingebundene Bilder, sondern durchaus auch für Word-Dokumente, die Grafiken enthalten.

Wer sicherstellen möchte, dass auch Menschen mit Sehbehinderung zumindest wissen, was in den Grafiken oder Bildern zu sehen ist, kann in Word-Dokumenten eingebundene Grafiken mit einem alternativen Text versehen.

Dazu als erstes das betreffende Bild markieren. Danach oben im Menü den Tab «Bild-Format» aufrufen. Ganz rechts den Button «Format-Bereich» anklicken. Alternativ kann man auch [command]+[shift]+[1] drücken. In der Leiste rechts nun zum dritten Icon wechseln, «Layout und Eigenschaften». Hier den Abschnitt Alternativ-Text aufklappen und den beschreibenden Titel für das Bild eingeben.