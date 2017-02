Meerbusch (dpa-infocom) – E-Mails können ziemlich an Umfang gewinnen, wenn Videos oder Dokumente im Anhang verschickt werden. Um Datenleitung und Geduld der Empfänger zu schonen, lassen sich Anlagen von Nachrichten in Microsoft Outlook wahlweise auch nach OneDrive hochladen – also in die Cloud.

Dann landen die Anhänge nicht per E-Mail im Posteingang, sondern können bei Interesse und Bedarf später nachgeladen werden. Das ist ein sehr praktisches Verfahren. Wer als Outlook-Benutzer die Anhänge automatisch in der Cloud ablegen möchte, kann das direkt und ohne Umwege im Entwurfs-Fenster einer neuen Nachricht erledigen. Dazu zunächst wie gewohnt die gewünschte Datei (die gewünschten Dateien) von der lokalen Festplatte anhängen. Anschließend bei der Anlage auf den Menü-Pfeil nach unten klicken. Über das dann angezeigte Menü lässt sich die Datei bequem in den OneDrive-Speicher laden – vorausgesetzt, dieser wurde vorher über die Funktion «Office-Konto» im Menü «Datei» eingebunden.