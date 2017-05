Berlin (dpa/tmn) - Woher kommt eigentlich die ganze kalte Luft momentan? Hat das was mit der Meeresströmung zu tun? Oder dem Luftdruck? Was der Wettermann in den Nachrichten kurz erklärt, kann man sich im Netz unter earth.nullschool.net genauer anschauen.

Auf einer interaktiven Weltkarte können Nutzer verschiedene meteorologische Parameter einstellen und kostenlos deren Zusammenhänge entdecken. Mit Daten von unter anderem der US-Wetterbehörde und der NASA visualisiert die Seite tagesaktuell Luft- und Meeresströmung sowie deren Temperatur. Auch Niederschlagsmengen, Wellenhöhe sowie die Konzentration von Kohlenstoffdioxid oder Feinstaub kann man sich zeigen lassen.

Das Einstellen der einzelnen Faktoren funktioniert ganz einfach über ein englisches Menü - und das Ergebnis veranschaulicht nicht nur komplexe Vorgänge, sondern sieht gleichzeitig faszinierend schön aus. Besonders bei außergewöhnlichen Wetterphänomenen wie einem starken Unwetter lohnt sich der Blick auf die Seite.